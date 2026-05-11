“El indicador más representativo de la actividad comercial es el volumen vendido. Cuando cae el volumen, se enfría la actividad cotidiana. La caída en unidades refleja con claridad un consumo más contenido y una economía donde los hogares priorizan lo esencial”, aseveró el titular de la UCIP, Blas Taladrid.

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Asimismo, en cuanto a la rentabilidad de los comercios, el 39,1 % de los consultados definió la situación como “regular”. Un 26,5 % dijo que las utilidades fueron malas y el 14,1% las calificó como pésimas. Solo el 20,3 % consideró que el margen entre ingresos y gastos fue bueno.

Con respecto a las expectativas para los próximos seis meses, casi siete de cada diez comerciantes creen que las ventas se mantendrán sin grandes cambios. En tanto, el 27 % estima que podrían disminuir y apenas el 3,2 % espera una mejora.

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A nivel nacional, según Came, la caída en las ventas minoristas para abril fue del 3,2%.

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