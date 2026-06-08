Mar del Plata: Las ventas cayeron un 5,8 % en mayo
El número duplica la merma registrada en abril, que había sido del 2,6 %, según un estudio de la UCIP.
La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) comunicó que las ventas minoristas registraron una caída del 5,8 % en mayo, cifra que duplica la merma registrada en abril (2,6 %).
De acuerdo a la entidad, el porcentaje del último mes consolida una “tendencia de consumo retraído”. El resultado fue obtenido tras el relevamiento mensual realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la UCIP.
“Nuevamente seguimos midiendo caída de ventas mensuales. Lo más preocupante no es el índice de este mes, sino el acumulado de muchos meses, que obliga a los comercios a resignar márgenes y a tomar deuda para mantener con gran esfuerzo sus puertas abiertas. En este contexto, no vemos buenas expectativas de reversión”, destacó Blas Taladrid, titular de la UCIP.
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