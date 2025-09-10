Mar del Plata: Montenegro criticó a jueza que decretó micros gratis en las elecciones y le saltó todo el Poder Judicial
"Una jueza penal de Menores, que debería estar ocupada en no soltar delincuentes” decidió que en General Pueyrredón el transporte público “lo paguen los vecinos”, lanzó el Intendente contra Mariana Irianni, como informó LaNoticia1.com. Ahora le salieron a contestar desde El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial local.
“Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sillón que los colectivos sean gratis. Los argentinos ya lo aprendimos: cuando algo es gratis alguien lo termina pagando”, había indicado Guillermo Montenegro, quien además aseguró que la decisión de Mariana Irianni le costó a los vecinos 300 millones de pesos.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata salió corporativamente a defender a la jueza.
“El estado de derecho requiere del respeto a la división de poderes y, en particular, a la independencia judicial”, indicaron mediante un comunicado. Y agregaron: “Para el diálogo institucional fecundo de los poderes del Estado es indispensable el apego a ultranza de los principios republicanos que emanan de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, las que establecen los mecanismos revisores pertinentes en caso de disconformidad”.
Vale destacar que Irianni tiene en su haber un importante caudal de medidas polémicas, siempre ligadas a la liberación de delincuentes y violadores.
