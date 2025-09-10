“Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sillón que los colectivos sean gratis. Los argentinos ya lo aprendimos: cuando algo es gratis alguien lo termina pagando”, había indicado Guillermo Montenegro, quien además aseguró que la decisión de Mariana Irianni le costó a los vecinos 300 millones de pesos.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata salió corporativamente a defender a la jueza.

“El estado de derecho requiere del respeto a la división de poderes y, en particular, a la independencia judicial”, indicaron mediante un comunicado. Y agregaron: “Para el diálogo institucional fecundo de los poderes del Estado es indispensable el apego a ultranza de los principios republicanos que emanan de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, las que establecen los mecanismos revisores pertinentes en caso de disconformidad”.

Vale destacar que Irianni tiene en su haber un importante caudal de medidas polémicas, siempre ligadas a la liberación de delincuentes y violadores.

