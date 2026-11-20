El cierre definitivo de la histórica planta conservera de La Campagnola en Mar del Plata generó preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y abrió un nuevo frente de cuestionamientos políticos. En ese contexto, el concejal de Acción Marplatense Gustavo Pulti cuestionó al intendente Guillermo Montenegro por su falta de intervención ante la decisión de la empresa Arcor.

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Según publicó el diario marplatense La Capital, el exintendente reclamó que el Municipio convoque de manera urgente a representantes de la compañía y del sindicato para analizar alternativas que permitan preservar las fuentes laborales. También pidió que Montenegro reclame medidas concretas al Gobierno nacional para proteger la producción y el empleo local.

“Volvemos a preguntarle a Montenegro: ¿cuántos puestos de trabajo más tiene que perder Mar del Plata para que le exija a Milei medidas concretas?”, cuestionó Pulti.

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El dirigente también puso el foco en las alternativas laborales ofrecidas por Arcor, que contempla la posibilidad de trasladar a parte del personal a otras instalaciones del grupo empresario. En ese sentido, pidió precisiones sobre las condiciones de las reubicaciones y advirtió sobre las dificultades que implicaría para los trabajadores abandonar Mar del Plata.

“El gobierno municipal debe convocar ya a la empresa y al sindicato, acompañar a las familias y reclamar medidas para sostener la industria conservera local”, expresó. Además, recordó que su espacio ya había reclamado una intervención municipal cuando la compañía dispuso suspensiones de personal y advirtió que “mirar para otro lado también es una forma de abandono”.

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El cierre de La Campagnola y el impacto en el empleo

La empresa atribuyó el cierre a la falta de materia prima local y a los cambios en el mercado internacional, que favorecieron la importación de productos terminados en lugar de su procesamiento y envasado en el país. La marca La Campagnola, sin embargo, continuará presente en los supermercados argentinos.

En paralelo, los trabajadores manifestaron su preocupación por las condiciones de desvinculación y las posibles reubicaciones en establecimientos de Córdoba y San Luis. Desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) aguardaban precisiones sobre las indemnizaciones y las condiciones de los traslados.

El cierre también tuvo repercusiones políticas. La vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su preocupación por la pérdida de empleos: “Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”, publicó en X. También se pronunciaron la senadora bonaerense Fernanda Raverta y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien cuestionó el avance de las importaciones sobre la producción argentina.