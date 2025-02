Se trata del primer operativo del Protocolo Antipiquetes activado en la ciudad balnearia. La protesta había comenzado el jueves y continuó durante la mañana del viernes en la puerta del frigorífico La Bella, ubicado en Figueroa Alcorta al 1000, entre Guanahani y San Salvador.

Varias decenas de trabajadores exigían que se cumpla con un aumento que les correspondía por un acuerdo paritario, en medio de las negociaciones con los dueños de la empresa, que estaban dentro de las oficinas del frigorífico.

Según informa el portal local 0223, los manifestantes bloquearon la salida de los camiones. Fue en ese contexto que personal de Prefectura, con jurisdicción en esa zona, llegó para activar el Protocolo Antipiquetes.

Ante la amenaza de un desalojo por la fuerza, los trabajadores pidieron tiempo para negociar; sin embargo, pocos minutos después los efectivos avanzaron arrojando gases lacrimógenos.

Una mujer se desamyó y luego su hija, que fue testigo de toda la escena, también se descompensó y fue asistida por sus compañeros, hasta tanto llegó el servicio de emergencias.

FOTO: 0223.

“Dieron un aumento del 11,3% el lunes. Está todo legalizado. Nos iban a dar el aumento, dijeron que sí, pero después vino el dueño y dijeron que nos daban solo el 1% de aumento”, dijo Claudia, una de las trabajadoras que participaba del reclamo.

Y detalló: "Se reclamó, se paró legalmente con el sindicato. Y nos trajeron a Gendarmería. Estamos todos afuera, todas nuestras herramientas están adentro, no nos dejan pasar, llevaron el pescado a otro lado a trabajar. Hay poca gente, que ya se fue, trabajando".

La mujer, que es filetera, explicó que en el medio del desalojo había “gente hablando con el patrón, hay dos fileteros que están llegando a un arreglo. Vinieron ellos y ya empezaron, con gas pimienta, a reprimir".

"Son toda gente trabajadora, gente grande, que lo único que pide es el aumento que ya nos corresponde, es nuestro por ley. Somos ochenta personas, somos fileteros, envasadoras, despinadoras, peones, camaristas", declaró Claudia.

En tatno que, Cristina Ledesma, secetaria general del Soip expresó: “Los trabajadores que están bajo relación de dependencia hasta ahora no tenemos ningún inconveniente, no le vamos a permitir que no apliquen el aumento como corresponde, como lo firmamos año tras año”.

“Nosotros haremos la denuncia correspondiente porque no hay denuncia penal. Nosotros los trabajadores reclamamos que se nos pague como corresponde”, subrayó la gremialista.