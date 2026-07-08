Mar del Plata: Serios incidentes en los festejos por el triunfo de Argentina ante Egipto
Como en otros puntos de la Provincia, la celebración en La Feliz se desmadró y terminó con intervención policial, gases lacrimógenos y balas de goma.
En el marco de los festejos por el pase a Cuartos de Final de la albiceleste tras al sufrido triunfo ante Egipto, en Mar del Plata se registraron incidentes, como en otros puntos de la Provincia.
En este sentido, un grupo minúsculo produjo disturbios en cercanías del Monumento al General San Martín, frente a la Municipalidad, y debió intervenir la policía.
Los uniformados fueron atacados, y un patrullero sufrió roturas por pedradas, lo que generó que se ordenara el uso de gases lacrimógenos y balas de gomas para dispersar a los agresores.
En Cañuelas, una persona fue asesinada durante la celebración por la victoria de la Scaloneta.
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