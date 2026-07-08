En el marco de los festejos por el pase a Cuartos de Final de la albiceleste tras al sufrido triunfo ante Egipto, en Mar del Plata se registraron incidentes, como en otros puntos de la Provincia.

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En este sentido, un grupo minúsculo produjo disturbios en cercanías del Monumento al General San Martín, frente a la Municipalidad, y debió intervenir la policía.

Los uniformados fueron atacados, y un patrullero sufrió roturas por pedradas, lo que generó que se ordenara el uso de gases lacrimógenos y balas de gomas para dispersar a los agresores.

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En Cañuelas, una persona fue asesinada durante la celebración por la victoria de la Scaloneta.

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