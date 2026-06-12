Mar del Plata ya empezó a jugar su propio Mundial. Aunque la Selección Argentina todavía no debutó en la Copa del Mundo 2026, el clima mundialista ya se siente en distintos puntos de la ciudad, donde la pasión por el fútbol volvió a teñir de celeste y blanco las calles, los comercios y los espacios públicos.

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De acuerdo a un relevamiento realizado por el portal marplatense PuntoNoticias, en las últimas semanas comenzaron a multiplicarse las banderas en balcones, las camisetas argentinas en las vidrieras y las decoraciones alusivas al seleccionado nacional en numerosos locales comerciales.

Uno de los fenómenos que volvió a instalarse con fuerza es el tradicional álbum de figuritas. Según destacó el medio local, miles de chicos y adultos iniciaron la búsqueda de las estampas para completar la colección. Los kioscos registran una fuerte demanda y los encuentros de intercambio se transformaron nuevamente en una postal habitual en plazas, centros comerciales y distintos espacios de la ciudad.

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La pasión por las figuritas reúne a varias generaciones. Mientras los más chicos descubren historias de viejas Copas del Mundo, los adultos recuerdan torneos históricos como Italia 90, Estados Unidos 94, Alemania 2006 o la consagración de la Selección en Qatar 2022.

El movimiento también llegó al sector comercial. Muchos negocios incorporaron decoración vinculada al Mundial y preparan promociones especiales para acompañar el evento deportivo más importante del planeta. Para numerosos comerciantes, además del componente emocional, la competencia representa una oportunidad para impulsar las ventas en un contexto económico desafiante.

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Mar del Plata además volverá a contar con un Fan Fest para seguir los encuentros de la Selección Argentina. Tras la convocatoria masiva que tuvo esta propuesta durante Qatar 2022, ya se encuentran en marcha los preparativos para una nueva edición adaptada a las condiciones del invierno argentino.

La iniciativa busca repetir aquellas jornadas en las que miles de personas compartieron los partidos en espacios públicos, alentando al equipo nacional como si estuvieran dentro del estadio. En una ciudad que celebró multitudinariamente la obtención de la tercera estrella, la posibilidad de volver a reunirse para acompañar al seleccionado genera una gran expectativa.