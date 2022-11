El mural descansa en una casa de la localidad Libertad de Merlo. El artista del barrio, Santiago Nicolás, hizo el mural mientras que un albañil acompañó la obra con la pelota que retrata una escena del astro en el mundial de México 86.

“La iniciativa para pintar el mural fue por parte del cliente, laburo según las ideas para las que me llaman y siempre trato de ponerle un poco de mi ingenio y creatividad. Me llamó y me contó que quería hacer esto en la esquina de su casa, por lo que él fue el autor intelectual, eligió la escena y ya tenía de antemano la idea de construir una pelota”, narró Santiago Nicolás a El1 Digital.

Así estaba la esquina antes del mural:

El mural está dividido en tres partes: la imagen de Maradona que retrató el artista, la pelota que hizo un albañil y la familia que vive en la casa pintó el “esférico”.