La Diputada Nacional por Cambiemos, Marcela Campagnoli, presentó una denuncia ante la Justicia "para que se investigue casos de posible hostigamiento y persecución política contra vecinos que se manfiestaron en contra del Gobierno durante la cuarentena". En ese sentido, la referente de la Coalición Cívica contó: "Luego de las primeras protestas donde un grupo de manifestantes que salieron con sus autos a dar vueltas alrededor del monumento, me empezaron a llegar mails de vecinos de Tigre preocupados porque habían ido a sus domicilios policías a buscarlos".

Allanan en Tigre a personas que manifestaron con bocinazos. Perseguir a los opositores no cabe en el Estado de Derecho: son prácticas propias del fascismo y del nazismo. Las que critica el mismo Sr. Presidente en su doble estándar — Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) September 28, 2020

En ese contexto, Campagnoli aseguró: "Este lunes se hicieron allanamientos, uno de ellos de 8 horas llevándose detenido al dueño de la casa. Es increíble pero estamos en un estado de derecho y se estaría criminalizando la protesta". Frente a este hecho, la diputada presentó este martes la denuncia penal donde advierte por allanamientos irregulares a ciudadanos en Tigre. "Esto es una clara intimidación a quienes se manifiestan con bocinazos o en las redes, es una persecusión política. El lunes actuó un juez Mirabelli e investigaremos si no hubo abuso de autoridad", anticipó.

Tal como anuncié anoche en @DesdeElLlanoJMS, hoy presenté la denuncia penal contra los allanamientos irregulares a ciudadanos en Tigre.

Una clara intimidación a quienes se manifiestan con bocinazos o en las redes. ¿Y el estado de derecho? (sigue con video) pic.twitter.com/wwP7YoVuWy — Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) September 29, 2020

La legisladora por la provincia de Buenos AIres insistió en que desde el gobierno "están criminalizando la protesta". "Esto es preocupante porque por un lado, desde el Gobierno te dicen que no quieren ni el nazismo ni el fascismo, pero por el otro utilizan prácticas que preocupan en un Estado de Derecho. Acá lo que están buscando es amedrentar, que la gente no se manifieste y empezar a generar miedo", sostuvo Campagnoli en declaraciones a FM 99.9 y TN, donde agregó: "Esto fue un exceso que no lo podemos permitir cuando lo único que se hizo fue un bocinazo. Es vergonzoso".