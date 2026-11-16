“Martín Menem hoy voy a contarle a Javier Milei que el traidor siempre fuiste vos”, lanzó la legisladora Marcela Pagano, ex integrante del bloque libertario.

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Y prendió el ventilador: “Sos tan medio pelo casta que ya todos en Corrientes saben de tus negocios cobrando peaje en el puerto. Conozco a tus socios. Y lo más patético es que seguís ilusionando a los propios con candidaturas a gobernador e intendente que no van a existir”.

“Lo de Libra siempre supiste que era una estafa. Cerimedo te lo advirtió a vos y a tu jefa. Igual siguieron adelante. Cuando el viento de cola no esté en Comodoro Py, habrá mensajes que esperan ver la luz”, continuó.

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Además, con respecto al caso ANDIS, Pagano dijo: "Siempre fue Lule el que coordinó. Hay un mensaje que también va a prenderte fuego, estaba en un celular: ‘KM 3%’…y el audio que precisa: ‘se lo iban a informar a Rioja’. Vos sabes muy bien quién es ‘Rioja’”.

“Obra social de las FFAA: te llevaste casi $100 millones la primera semana de intervención con pagos de prestaciones inexistentes y otra vez la Suizo y sus subsidiarias”, continuó la Diputada.

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Y ahondó: “No nos olvidemos del PAMI. Te apresuraste ni bien asumimos por quedarte con el organismo: 5% levantas por cobro y 15% por nuevas altas. Ley bases, capítulo Tabaco: usaste a tus diputados (menos quien te habla y un par más a quienes advertí de la chanchada que estabas obligando a votar) para facturar por dos ventanillas: millones Massalin para joder a Otero, a quien también le sacaste plata”.

“Pusiste a casi 20 ‘Menem’ en el Estado. Roles jerárquicos. Y a tu sobrino centennial, que apenas se afeita, le hiciste prestar por el Banco Nación $357 millones. Será en la misma oficina en la que arman carpetas para darle crédito a ‘privados’? Hay foto, y hay video”, sentenció Pagano.

“Por todo esto, me fui de LLA. A mí me votaron para terminar con la casta, no para mudarla a la presidencia de la Cámara de Diputados. Tránsfuga es quien cambia de ideas para conservar el cargo, yo cambié de bloque para conservar las ideas", concluyó.

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