Marcela Pagano destapó la olla: "Martín Menem, le voy a contar a Milei que el traidor siempre fuiste vos"
"Puertas adentro, dijiste que el Presidente está loco y que lo maneja 'el pendejito de Caputo'. Armás estructura para quedarte con el sello, cara rota", lanzó la Diputada. Tiempo atrás, la agrupación Las Fuerzas del Cielo le había apuntado al titular de la Cámara Baja por una supuesta cuenta paralela en redes desde donde cuestionaba al Jefe de Estado bajo el anonimato.
“Martín Menem hoy voy a contarle a Javier Milei que el traidor siempre fuiste vos”, lanzó la legisladora Marcela Pagano, ex integrante del bloque libertario.
Y prendió el ventilador: “Sos tan medio pelo casta que ya todos en Corrientes saben de tus negocios cobrando peaje en el puerto. Conozco a tus socios. Y lo más patético es que seguís ilusionando a los propios con candidaturas a gobernador e intendente que no van a existir”.
“Lo de Libra siempre supiste que era una estafa. Cerimedo te lo advirtió a vos y a tu jefa. Igual siguieron adelante. Cuando el viento de cola no esté en Comodoro Py, habrá mensajes que esperan ver la luz”, continuó.
Además, con respecto al caso ANDIS, Pagano dijo: "Siempre fue Lule el que coordinó. Hay un mensaje que también va a prenderte fuego, estaba en un celular: ‘KM 3%’…y el audio que precisa: ‘se lo iban a informar a Rioja’. Vos sabes muy bien quién es ‘Rioja’”.
“Obra social de las FFAA: te llevaste casi $100 millones la primera semana de intervención con pagos de prestaciones inexistentes y otra vez la Suizo y sus subsidiarias”, continuó la Diputada.
Y ahondó: “No nos olvidemos del PAMI. Te apresuraste ni bien asumimos por quedarte con el organismo: 5% levantas por cobro y 15% por nuevas altas. Ley bases, capítulo Tabaco: usaste a tus diputados (menos quien te habla y un par más a quienes advertí de la chanchada que estabas obligando a votar) para facturar por dos ventanillas: millones Massalin para joder a Otero, a quien también le sacaste plata”.
“Pusiste a casi 20 ‘Menem’ en el Estado. Roles jerárquicos. Y a tu sobrino centennial, que apenas se afeita, le hiciste prestar por el Banco Nación $357 millones. Será en la misma oficina en la que arman carpetas para darle crédito a ‘privados’? Hay foto, y hay video”, sentenció Pagano.
“Por todo esto, me fui de LLA. A mí me votaron para terminar con la casta, no para mudarla a la presidencia de la Cámara de Diputados. Tránsfuga es quien cambia de ideas para conservar el cargo, yo cambié de bloque para conservar las ideas", concluyó.
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