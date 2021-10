"Los familiares y seres queridos de los más de 115 mil fallecidos por covid no merecen la falta de respeto que vimos hoy en Plaza de Mayo. No soportamos más tanta violencia. Así no se construye un futuro mejor para los argentinos", sostuvo Diego Santilli, candidato a Diputado Nacional de Juntos por la Provincia.

Por su parte, Elisa Carrió dijo al respecto: "Que Dios perdone a los que vandalizaron el recuerdo de nuestros muertos durante la pandemia. Ellos están mostrando su violencia, muestran la impotencia en un proceso de autodestrucción".

En tanto, el ex Secretario de Salud de la administración Macri, Adolfo Rubinstein, señaló: "Dijeron que volvían mejores. Dijeron que el amor vencía al odio. Y hoy pisaron el dolor de miles de personas que no pudieron despedir a sus afectos. No tienen perdón".

Asimismo, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta expresó: "Lo que pasó hoy en Plaza de Mayo indigna y angustia. Mi solidaridad con los familiares que, con mucho amor y mucha tristeza, habían homenajeado a sus seres queridos. Esto traspasó todos los límites. El respeto tiene que ser la base de toda sociedad".

Uno de los primeros en salir a cuestionar la situación fue el candidato de Juntos por la Capital Ricardo López Murphy, quien apuntó: "Pisan el recuerdo de nuestros muertos y arrancan sus fotos, igual que sus líderes Alberto Fernández y Cristina Kirchner pisotearon nuestros derechos y libertades. Memoria por los que ya no están. Las piedras son del pueblo".