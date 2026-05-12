En el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria este martes a la Plaza de Mayo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, definió a la convocatoria como “completamente política”.

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La primera Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2024 pero vetada por el oficialismo ese mismo año con el apoyo de aliados. Al año próximo volvió a aprobarse en ambas cámaras y vetada por el Poder Ejecutivo, aunque esa vez el oficialismo no logró frenarla. Sin embargo, el Ejecutivo se niega a cumplir con la norma y fue a la Justicia.

Hoy hay un Recurso Extraordinario Federal que llegó a la Corte Suprema el cual contempla las justificaciones del Gobierno para inhabilitar la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 por considerar que provocan un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.

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Por otro lado, la Cámara Contencioso Administrativa Federal tiene un incidente de ejecución de sentencia promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, de ser convalidado, permitirá que el Ejecutivo deba empezar a transferir los fondos a las casas de estudio.

Para el Gobierno de Javier Milei la medida cautelar solicitada por el CIN no está firme hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, situación que fue expresamente reconocida por el juez que había otorgado la cautelar inicialmente.

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Desde el Ministerio de Capital Humano buscamos la transparencia y la eficiencia en el financiamiento de las universidades nacionales.



Queremos instituciones con altas tasas de egreso, con rendimientos eficaces de sus cuentas, auditados periódicamente y que utilicen las… pic.twitter.com/JEdLmAdSJI — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) May 11, 2026

Además, rechazó las acusaciones de la UBA, en la previa de la marcha en reclamo de mayores fondos para las casas de altos estudios: “No se recortaron presupuestos universitarios”, dijo el subsecretario Álvarez, al señalar que se transfirieron los fondos a los "hospitales escuela". Además, volvió a afirmar que la protesta es un "acto opositor".

“Las universidades están controladas por dos corporaciones, la corporación política, mayoritariamente del radicalismo, y la corporación sindical, mayoritariamente peronista. Entonces, ese es el esquema hoy que lo mantiene. Lo vamos a ver hoy. Es un acto opositor completamente político, o sea, totalmente desvirtuado”, refirió.