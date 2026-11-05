“En la Provincia de Buenos Aires seguimos transformando nuestras rutas. La ruta 6 une 12 municipios, conecta parques industriales, polos productivos y los puertos de la Provincia. Mantenerla en buen estado significa más seguridad, menos tiempo de viaje y mejores condiciones para la producción y el trabajo”, destacó Gabriel Katopodis.

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“Hacemos estos trabajos con AUBASA, una empresa pública que reinvierte sus recursos en las rutas de los bonaerenses. Mientras Milei, Caputo y Sturzenegger abandonan la obra pública, con el Gobernador Kicillof seguimos demostrando que podemos tener un Estado mejor”, aseguró Katopodis.

En ese sentido, los funcionarios, junto al intendente de Las Heras, Juan Manuel Cerezo, supervisaron las tareas de mantenimiento que Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) lleva adelante sobre la Ruta Provincial N° 6, en el tramo comprendido entre los kilómetros 30,5 y 120.

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Las intervenciones incluyen trabajos de bacheo y reconstrucción de losas de hormigón a lo largo de la traza, además de tareas de demarcación vial. Actualmente, se realizan los trabajos preliminares para avanzar con estas mejoras, que forman parte del contrato de mantenimiento de la ruta y se financian con recursos de la empresa.



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