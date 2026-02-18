La Provincia, mediante la implementación del Programa Completar que lleva adelante el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano a cargo de Silvina Batakis, finalizará las obras paralizadas por el gobierno Nacional en el municipio de Marcos Paz para terminar 38 casas.

“Desde la Provincia seguimos haciéndonos cargo de las obras que Nación abandonó, dejando a 16.000 familias con el sueño truncado. El Gobernador Axel Kicillof nos pidió que en la medida de lo posible finalizáramos esas viviendas y lo estamos concretando con muchísimo esfuerzo”, dijo Batakis.

Las 38 casas que se finalizarán pertenecían a la operatoria nacional Casa Propia y fueron paralizadas con más del 90 % de avance de obra concretado, según informaron desde la cartera bonaerense.

Asimismo detallaron que cada unidad funcional está construida bajo el sistema tradicional y son de dos dormitorios, con una superficie cubierta de 58, 90 metros cuadrados cada una.

Además de finalizar estas casas, la cartera que encabeza Batakis tiene en marcha en Marcos Paz otros dos proyectos habitacionales que suman 208 viviendas.

Por un lado, en el barrio Santa Catalina, ubicado en las calles La Vidalita, La Manta, El Cielito y El Bozal, se están construyendo 167 viviendas divididas en 84 unidades funcionales de más de 57 metros cuadrados y las 83 restantes son de más de 58 metros cuadrados.

El otro desarrollo urbano se encuentra en el barrio Cooperativa Alfil, donde se están finalizando 41 viviendas y su infraestructura. En cuanto a las características, 10 casas son de 56 metros cuadrados con 2 habitaciones, mientras que las restantes 31 cuentan con 67 metros cuadrados y 3 habitaciones. La parte de la infraestructura incluye la red de agua, cloaca, gas, pavimento y veredas.