La intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, se refirió a las consecuencias de las emergencias hídricas en el distrito y destacó la importancia de coordinar acciones con el Gobierno bonaerense para dar respuestas a los vecinos.

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En diálogo con Radio Provincia, durante una entrevista por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, recordó el impacto de las inundaciones del año pasado. “Tenemos un partido de más de 400.000 hectáreas, el año pasado el 50% estuvo inundado. Hoy no estamos en esa situación”, señaló.

Sin embargo, advirtió que todavía hay sectores complicados por la falta de drenaje y la erosión de los caminos rurales, con consecuencias para la producción y la vida cotidiana.

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Sobre las obras necesarias para recuperar la conectividad, destacó el trabajo conjunto con las áreas provinciales de Hidráulica y Vialidad. “Son obras que no se hacen de un día para otro, que llevan años de trabajo continuo, pero celebramos tener proyectos avanzados que nos permiten dar respuestas”, sostuvo.

Por otra parte, mencionó las dificultades económicas del Municipio por la caída en la cobrabilidad de las tasas y la reducción de los ingresos por coparticipación, una situación que obliga a administrar los recursos con austeridad.

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Finalmente, Gentile insistió en la necesidad de mantener el diálogo y la articulación entre los distintos niveles del Estado. “Tenemos que trabajar en conjunto porque las soluciones requieren de un esfuerzo coordinado”, afirmó.