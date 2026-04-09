La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó una serie de definiciones políticas que la ubican en el centro del escenario bonaerense y alimentan las especulaciones sobre una posible candidatura a la gobernación en el 2027.

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En declaraciones recientes, la jefa comunal no solo expuso su visión sobre la gestión municipal, sino que también dejó abierta la puerta a disputar espacios de poder dentro del peronismo. “Yo también puedo conducir el Partido Justicialista y también me puedo hacer cargo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires”, afirmó en una entrevista con “Se Viene”.

Fernández describió el estado en que encontró el municipio al asumir: “El municipio de Moreno está lleno de tumores”, sostuvo, y agregó que tuvo que “desarmar un montón” de estructuras irregulares. En ese sentido, denunció presiones y situaciones de intimidación: “Todos los negocios me ofrecieron. Tuve aprietes. Yo no tengo miedo, me crié en un barrio del conurbano, no le tengo miedo a nada”.

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“Hay que tener una mirada de cuidado sobre la población, incluso para el que esté robando, porque también lo van a matar si sigue robando”, planteó, al proponer un enfoque integral frente a la problemática del delito.

En clave política, la intendenta reafirmó su identidad: “Soy peronista, por supuesto, si no vamos para adelante, vamos para atrás”, dijo, y se alineó con el liderazgo del actual mandatario bonaerense como candidato presidencial:

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“El único candidato nacional es Axel Kicillof, hasta el momento, no veo otro”, aseguró.

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