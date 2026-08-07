Mariel Fernández
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Mariel Fernández, reelecta en Moreno con el 57% de votos: "El orgullo de esta campaña es que no fuimos a prometer cosas"
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
¿No es casta?: Era del Frente de Todos, ahora va como diputado de Milei y su hija, candidata a intendenta de Moreno
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Massa inauguró obras en Moreno: "Lo peor de la sequía y el FMI ya pasó, llegó el momento de dar vuelta la página"
Intendente de JxC instaló puesto policial en el límite con un distrito peronista: "Nos permitirá controlar los ingresos"
Robos en comercios del conurbano: Kicillof se reunió con la intendenta de Moreno luego del encuentro operativo con Berni
Ocho detenidos por el robo e incendio en un supermercado chino de Moreno: Berni llegó en helicóptero al lugar
Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Interna en Moreno: Precandidata de UxP denunció que "militantes de Mariel Fernández" atacaron su casa
Moreno: Quién es el candidato “anti- planes” de Massa que busca arrebatarle la intendencia al Movimiento Evita
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