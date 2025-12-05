Martín Marinucci participó de la entrega de diplomas realizada en el Auditorio de la Torre YPF, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, destacó el valor estratégico de la iniciativa impulsada por Scania Argentina, con su presidente Sebastián Figueroa; por la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), presidida por Sergio Ruppel y la representación de YPF con Florencia Tiscornia.

“Que Scania y FADEEAC inviten a la Provincia es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo para achicar la brecha de género en una actividad históricamente masculina. Estas 12 profesionales, muchas bonaerenses, van a circular por nuestras rutas y eso nos llena de orgullo”, resaltó el Ministro bonaerense.

En ese sentido, el titular de la cartera de Transporte de la Provincia también anunció que se trabaja para ampliar el alcance de la formación: “Conversamos con FADEEAC para articular con nuestro Ministerio y el de Educación la creación de más centros de capacitación en territorio bonaerense, tanto para transporte de cargas como de pasajeros. Nuestro objetivo es claro: Que cada vez más mujeres puedan acceder a empleos de calidad en el sector”, indicó.

En tanto, Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina, subrayó: “Nos llena de orgullo ver cómo este programa se consolida año tras año, generando impacto real en la vida de las participantes y en el sector. Apostamos a un transporte más sustentable y también más inclusivo, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollarse profesionalmente”.

Por su parte, Sergio Ruppel, titular de FPT, aseveró: “Valoramos especialmente esta alianza, que nos permite poner nuestra experiencia técnica al servicio de una iniciativa orientada a seguir elevando los niveles de profesionalización, seguridad y calidad del transporte en la Argentina”.

