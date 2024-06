"El lector de patente automáticamente va a decir si tiene o no tiene la VTV, en caso de que no, emitirá una multa. El último año se hicieron más de 4 millones de verificaciones, sobre un total registral de 7 millones… Si bien no sabemos si todos funcionan, evidentemente hay un porcentaje importante que no cumple con la normativa", señaló D’Onofrio en declaraciones al portal Diputados Bonaerenses.

La confirmación de la decisión llegó tras la presentación del Ministro ante la comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos del Senado bonaerense, donde respondió a una serie de pedidos de informes, de los cuales más de la mitad estuvieron enfocados a diversos aspectos de la VTV.

De esta manera, también, la Provincia busca generar recaudación para engrosar sus arcas castigadas por los recortes del Presidente Javier Milei. En sintonía con esta situación, desde la administración Kicillof también avanzaron en un ajuste en los montos de las multas y en el servicio de VTV, que se incrementarán desde la semana próxima.