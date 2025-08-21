El programa Instalando Calor Seguro (ICS), impulsado por MetroGAS, se realiza de manera ininterrumpida desde hace 11 años y su plan de estudio funciona como práctica profesionalizante por los ministerios de Educación de CABA y de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los pilares de la continuidad del programa es el compromiso de los voluntarios de la firma, colaboradores que, además de sus responsabilidades diarias en las distintas áreas operativas de la empresa, ponen a disposición su experiencia y conocimiento para guiar a los estudiantes, se informó oficialmente.

“Estas prácticas, integradas en la currícula escolar, son estrategias formativas diseñadas para que los estudiantes consoliden y amplíen los conocimientos de su perfil profesional”, señaló Viviana Barilá, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de MetroGAS.

El acercamiento temprano al entorno laboral no sólo prepara a los jóvenes para los desafíos del mercado, sino que también impulsa su crecimiento personal y profesional, como es la historia de Ariel Zapata, quien recibió la formación del programa años atrás y, actualmente, es empleado de MetroGAS y uno de los 35 instructores.

La edición 2025 del programa ICS en CABA se cerró días atrás con un encuentro en el Polo Educativo Saavedra, donde los instructores voluntarios compartieron sus experiencias con casi 300 estudiantes secundarios que finalizaron sus prácticas.

Desde su creación, el programa capacitó a 7.374 alumnos de 222 escuelas de CABA y de 11 partidos del sur del conurbano bonaerense, con el acompañamiento de 270 voluntarios instructores.