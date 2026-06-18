Las residencias médicas son una instancia clave en la formación de los profesionales de la salud, ya que permiten acceder a una capacitación práctica y especializada dentro de hospitales y centros sanitarios. En ese marco, la provincia de Buenos Aires puso en marcha el examen de ingreso para las residencias 2026, que este año cuenta con 7.380 inscriptos que competirán por 2.400 cargos en establecimientos bonaerenses.

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El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó la convocatoria alcanzada por el examen de residencias bonaerenses 2026 y precisó que las evaluaciones se desarrollan entre este miércoles y jueves en distintas sedes de la Provincia.

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario detalló que los aspirantes rinden en dos sedes de La Plata: el Pasaje Dardo Rocha y el Teatro Argentino. Además, aclaró que el examen se realiza de manera simultánea en Mar del Plata, Pergamino y Bahía Blanca.

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Kreplak explicó que durante la primera jornada rinden los médicos que buscan ingresar a una residencia inicial, mientras que el segundo día está destinado a otras disciplinas como Enfermería, Farmacia, Bioquímica y Psicología.

El ministro señaló que la realización simultánea de las pruebas en distintas ciudades apunta a garantizar la transparencia del proceso. “Queremos evitar que haya información privilegiada y que sea transparente como se realiza en todo el mundo”, sostuvo.

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Asimismo, celebró la cantidad de aspirantes anotados, aunque aclaró que el incremento no responde a un aumento en la cantidad de graduados. Según planteó, la cifra está vinculada a que “se rompió el sistema nacional de residencias por impericia” de la gestión nacional.

Por último, adelantó que los resultados estarán disponibles en aproximadamente una semana. Luego comenzará el proceso de adjudicación de cargos de acuerdo con el orden de mérito y las vacantes disponibles.

“Queremos fortalecer el sistema provincial de salud, sin debilitar el resto del sistema sanitario porque todos tienen vasos comunicantes y hay que pensarlo con una mirada grande e integral”, concluyó Kreplak.