La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que la situación en distritos del centro de la provincia de Buenos Aires es “crítica” y reclamó medidas urgentes de asistencia, alivio fiscal y obras de infraestructura, para evitar un colapso productivo y social.

Las intensas lluvias de mediados de agosto agravaron de manera dramática el escenario hídrico en Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio y otros distritos vecinos por lo que la próxima campaña está en riesgo.

Las últimas precipitaciones —con registros de entre 80 y 100 milímetros adicionales— expandieron el área afectada entre un 30% y un 40% en apenas diez días. Según estimaciones de Carbap, hoy existen más de 1.000.000 de hectáreas anegadas, con acceso imposible en gran parte de los campos.

“Se trata de un panorama que hacía muchísimos años no se veía en la provincia”, advirtió la entidad ruralista bonaerense en un comunicado publicado esta semana, luego de un análisis pormenorizado de la situación. La zona inundada produce aproximadamente el 15% del maíz y la soja del país. Sin embargo, la siembra temprana de maíz ya se descarta por completo en estas áreas. Tampoco está asegurada la posibilidad de sembrar soja, girasol o maíz tardío.

“Muchos productores no tienen posibilidad de sacar la producción de los campos”, señalaron desde la confederación. “La falta de caminos transitables deja a niños y jóvenes sin clases durante días o semanas”, subrayaron.

Por estos motivos, desde Carbap exigieron una respuesta integral y coordinada de los gobiernos provincial y nacional. Entre los pedidos figuran el financiamiento con tasas diferenciales, dado que las actuales resultan “inviables”; maquinarias viales (camiones, palas, retroexcavadoras) para recomponer caminos y limpiar canales; y alivio fiscal inmediato, con suspensión de impuestos nacionales, provinciales y tasas rurales.

“No se puede esperar a la burocracia que implica la puesta en marcha de las leyes de emergencia agropecuaria”, alertó la entidad. El documento también cuestiona la demora en la ejecución del Plan Maestro del Río Salado y la escasa inversión en caminos rurales.