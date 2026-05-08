El senador bonaerense Pablo Petrecca presentó un pedido de informes para que el Gobierno bonaerense detalle cuál es la situación de salud mental dentro de la Policía Bonaerense y qué herramientas existen para asistir a los efectivos.

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La iniciativa surgió luego de conocerse que durante 2024 murieron más policías por suicidio que en actos de servicio. Según datos del Ministerio de Seguridad provincial, 37 efectivos se quitaron la vida y 8 fallecieron mientras cumplían funciones.

“Debemos cuidar a quienes todos los días tienen la responsabilidad de cuidar a los bonaerenses”, sostuvo Petrecca según publicó el medio regional Cadena Nueve.

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El legislador remarcó además que la discusión sobre seguridad no puede limitarse únicamente a patrulleros o estadísticas del delito. “La seguridad también depende del estado emocional y psicológico de quienes salen todos los días a trabajar”, expresó.

El pedido busca conocer la cantidad de suicidios e intentos de suicidio dentro de la fuerza, carpetas psiquiátricas activas, acceso a tratamientos de salud mental, cobertura de IOMA y funcionamiento de programas de prevención.

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Desde el entorno del senador señalaron además que muchas veces las crisis de salud mental permanecen invisibilizadas dentro de la estructura policial por miedo, estigmatización o falta de acompañamiento adecuado.

“Hablar de salud mental en la Policía Bonaerense no es correrse de la agenda de seguridad; es asumirla de una manera más humana y profesional”, concluyó Petrecca.