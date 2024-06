El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, sigue enfrentando las consecuencias del escándalo por el acopio de 6 millones de kilos de alimentos. Este lunes, se oficializó la salida de varios altos funcionarios, incluidos el titular de la Dirección Nacional de Emergencia y tres responsables de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que estaba a cargo del recientemente destituido Pablo de la Torre.

Entre los funcionarios cesados están Héctor Nicolás Calvente, subsecretario de Políticas Sociales; María Lucía Raskovsky, subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador general de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social; y Esteban María Bosch, director nacional de Emergencia. Las salidas fueron formalizadas a través de las resoluciones 339, 340, 341 y 342, publicadas en el Boletín Oficial.

La destitución de De la Torre, que ocurrió el pasado jueves, fue una medida tomada por Pettovello para mitigar el escándalo. El oriundo de San Miguel fue removido de su cargo tras descubrirse la acumulación masiva de alimentos próximos a vencer en depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, adquiridos por la gestión anterior. En un comunicado, Pettovello admitió que una auditoría interna reveló esta grave irregularidad.

Tras su despido, De la Torre manifestó en redes sociales: "Fue un honor ser parte del Gobierno Nacional durante estos meses. Seguiré trabajando por nuestra Patria desde el lugar que me toque". Sin embargo, el Gobierno no se detuvo allí y procedió a denunciarlo penalmente. Manuel Adorni, vocero presidencial, confirmó en conferencia de prensa que Pettovello presentó una denuncia judicial por sospechas de contrataciones irregulares en la Secretaría de Niñez y Familia. La denuncia se basa en un esquema por supuestas facturas falsas y retornos ilegales.

"Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que, efectivamente, transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones", explicó Adorni. Añadió que la denuncia fue presentada ante la Oficina Anticorrupción y que el Gobierno se mantendrá al margen del proceso judicial, esperando avances para comunicar resultados.

Por su parte, Pablo de la Torre rompió el silencio este fin de semana después de ser destituido en medio del escándalo . "Muerto antes que sucio", dijo a través de las redes sociales refiriéndose a las acusaciones que lo llevaron a su salida del cargo. "No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno", expresó el abogado en un mensaje publicado en X. En su defensa, el ex secretario aseguró tener "la conciencia y las manos limpias" y manifestó su orgullo por haber combatido, junto a la ministra Pettovello, "a los gerentes de la pobreza".