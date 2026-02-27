La regulación del uso de celulares en el nivel secundario suma nuevas instituciones en Necochea. Tras las medidas anunciadas por el CEIA y la Escuela Técnica Nº3, ahora el Colegio Danés Argentino Altamira y el Instituto Nuestra Señora del Rosario confirmaron que, desde el ciclo lectivo 2026, los estudiantes no podrán utilizar celulares durante la jornada escolar.

Con estas incorporaciones, ya son cuatro las secundarias del distrito que avanzan en la restricción del uso de dispositivos móviles dentro del ámbito educativo, en línea con un debate que crece en distintas jurisdicciones sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje y la convivencia escolar.

Desde sus redes sociales, el Colegio Danés Argentino Altamira informó la implementación de jornadas libres de celulares, auriculares, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos.

“Desconectar para convivir mejor. Este cambio es de todos: docentes, estudiantes y familias. Apostamos a una convivencia más atenta, más humana y más cercana”, señalaron desde la institución.

Según detallaron, los estudiantes podrán llevar el celular por cuestiones de seguridad durante el trayecto hacia y desde la escuela, pero al ingresar deberá ser guardado bajo llave durante toda la jornada.

En caso de incumplimiento, el esquema será progresivo:

En una primera instancia, el dispositivo será retenido y devuelto al finalizar el día.

Si la situación se repite, será entregado únicamente al adulto responsable.

En una tercera instancia, se aplicarán acciones reparadoras previstas en el Acuerdo Institucional de Convivencia.

Para situaciones urgentes, las familias deberán comunicarse al número oficial del nivel secundario, desde donde la escuela gestionará el contacto con el estudiante.

También sin celulares en recreos

Por su parte, el Instituto Nuestra Señora del Rosario confirmó que los alumnos no podrán portar celulares durante toda la jornada, incluidos los recreos.

Desde la institución fundamentaron la decisión en la necesidad de fortalecer las relaciones interpersonales, disminuir las distracciones en clase y proteger el bienestar emocional y físico de los adolescentes, reduciendo situaciones de exposición indebida, ciberacoso o grabaciones no consentidas.

En caso de incumplimiento, el dispositivo será retirado y resguardado en preceptoría, devolviéndose al finalizar el día. Ante una reiteración, la familia deberá retirarlo personalmente.

Además, se informó que la comunicación con los estudiantes deberá realizarse a través del teléfono institucional del nivel secundario y que el kiosco escolar funcionará únicamente con pagos en efectivo.