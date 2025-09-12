La fiscalía cerró la investigación y la Justicia de Garantías elevó a juicio la causa contra la masajista de Puan acusada de exotrsionar a un cliente con la publicación de fotos íntimas.

Ads

Se trata de Stella Maris Distel, quien es acusada por la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia. Según la investigación, los hechos se produjeron entre principios de 2022 y noviembre de 2024, cuando la mujer obligó al hombre a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de 4 millones de pesos, bajo amenazas de hacer públicas fotografías íntimas.

Todo comenzó cuando la víctima concurrió a la casa de la mujer para realizarse masajes y en ese marco profundizaron la relación y mantuvieron comunicaciones por videollamadas, algunas de las cuales la mujer habría capturado para posteriormente extorsionarlo.

Ads

Además, también lo obligó a comprarle varios elementos a través de Mercado Libre, como un reloj, un taladro, una balanza digital y panificados, por un valor superior a los 100 mil pesos.

La víctima realizó la denuncia en diciembre de 2024, aportando parte de las conversaciones extorsivas y transacciones. A lo largo de la investigación se lograron obtener numerosas pruebas que dieron cuenta de las maniobras que realizó la mujer para obligar al hombre a concretar múltiples entregas de dinero.

Ads

La mujer llega a juicio imputada del delito de extorsión y próximamente se llevará a cabo la designación del tribunal criminal que se encargará de analizar los hechos. Luego se fijará la fecha de debate.

Imagen: Depositphotos