“Va a haber suma fija; va a haber un esfuerzo adicional con asignaciones; vamos a reforzar AUH; vamos a ver cómo impacta en la canasta de jubilados. La gente tiene que saber que sabemos qué le pasa y que al Fondo no lo traje yo y que este acuerdo no lo firmé yo”, dijo Sergio Massa en sus primeras declaraciones públicas tras el revés de las PASO.

Además, señaló que seguirá como Ministro hasta el 10 de diciembre. “Le haría mucha daño a la estabilidad económica”, indicó sobre una posible renuncia.

"Tenemos una tormenta que tenemos que administrar. Yo no soy hoy el presidente, soy candidato a presidente, soy ministro de Economía porque me hice cargo en medio de la tormenta, no escapé a mi responsabilidad”, aseveró Massa.

En este marco, confirmó que la semana próxima se comenzará a negociar una suma fija extra para los asalariados y que se harán nuevos anuncios para “compensar las medidas difíciles” de los últimos días, entre ellas, la devaluación que llevó a cabo el propio Gobierno.