Por Walter Albarracín - Redacción Lanoticia1.com

Cuál es tu sensación, ¿no? De este resultado. Han quedado como primera lista, primera fuerza. ¿Qué análisis hacen?

Yo digo que es doblemente alegría, ¿viste? Por un lado, por la concurrencia de los vecinos de nuestro distrito a votar, que yo siempre digo que el voto es una de las herramientas y una forma de fortalecer a la democracia. La democracia no es un concepto, es un modo de vida y una de las formas de fortalecerla es yendo a votar.

Por el otro lado, por el contundente acompañamiento por parte de los vecinos del distrito de Saavedra. La verdad que para nosotros, independientemente del trabajo que venimos haciendo hace muchos años, es un resultado que nos fortalece mucho, que nos acompaña, y sobre todo, no solo por, digamos, por haber sacado una diferencia de once puntos con respecto al candidato Diego Di María, de Juntos por el cambio, sino que incluso, este, juntando las dos listas de Cambiemos, este, superamos por un poquito más de tres puntos a las dos listas.

Así que con mucha expectativa para octubre, lo cual para nosotros es una inyección. Yo digo, esto es una inyección para llegar mucho más fortalecidos y con muchas más ganas de seguir trabajando en el proyecto de distrito de Saavedra que queremos de cara a octubre.

Tenés un partido municipal Todos por Saavedra. ¿Cómo es la propuesta de tu partido y cómo está compuesta tu lista? Tenés un representante de cada pueblo, ¿es así?

Sí, correcto. Yo siempre digo que, en realidad, no solamente la lista de todos por Saavedra es ampliamente federal, hay un integrante de cada una de las localidades, sino que lo que hemos traído de nuevo es que nuestro equipo técnico, de donde seguramente luego saldrá el futuro gabinete, si la gente decide que el 10 de diciembre seamos gobierno, es un equipo que está también integrado por todas las localidades.

O sea que todas las áreas, todos los desafíos que nosotros trabajamos desde el municipio, desde cultura, educación, obras públicas, salud, desarrollo social, cultura, desarrollo económico, está integrado por integrantes de las diversas localidades.

Esto que quiere decir que el proyecto de distrito que estamos trabajando no tiene una visión centralista del distrito, sino que tiene una mirada amplia y tiene aportes amplios al proyecto de todas las localidades.

Nosotros lo que decimos es que el proyecto que estamos trabajando ya no es un proyecto de Todos por Saavedra, un proyecto político partidario, sino que trascendió la frontera y es un proyecto de cada uno de los vecinos del distrito de Saavedra.

Está integrado por instituciones, por el sector económico, por los sectores educativos, en realidad por los vecinos, por los que transitan todo el día las calles y me parece que eso también se debe a la cercanía que nosotros hemos puesto en práctica durante todos estos años con el vecino y creo que es lo que ha llevado al contundente apoyo por parte del distrito de Saavedra a la lista vecinalista.

¿Desde qué año está el partido?

Nosotros empezamos a trabajar a fines desde el año 2017 y la personalidad jurídica la recibimos el 24 de marzo del 2018.

¿Tomaste como ejemplo otros partidos de la región? Vos sos de la sexta sección, está Villarino, tiene Rosales también, tuvo un importante partido vecinal, también hay propuestas locales también muy fuertes ahí, ¿tenés diálogo con otras fuerzas similares?

Sí, por supuesto, no solamente diálogo sino que hay un trabajo continuo, cotidiano y mancomunado con el intendente Carlos Bevilacqua de Villarino, la verdad que es un contacto muy fluido; un apoyo constante también con el intendente Arturo Rojas de Necochea, con el intendente también (Guillermo) Britos de Chivilcoy.

Creo que compartir experiencias de gestión y de políticas públicas contribuye también a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, así que más allá también de tomar como ejemplo la gestión de Villarino que realmente le ha dado un despliegue a su distrito, muy importante, también hay proyectos compartidos en donde podemos compartir experiencias y también con eso contribuir a mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos de nuestros distritos.

¿Qué pensás de la grieta? ¿Existe grieta en Saavedra? Teniendo en cuenta que sos de una fuerza que ha superado a las dos principales. Uno piensa siempre que es un fenómeno de Buenos Aires, ¿no?

Estoy convencido de que la grieta no va más. Me parece que eso lo han demostrado los vecinos en estas últimas elecciones, no solamente a nivel local. Me parece que también en otros estamentos esto se ha mostrado y creo que las políticas de las grietas, de la agresión, el tire y afloje, la pelota chiquita, el agravio, el insulto, la pelea sin sentido… los vecinos ya no quieren más eso.

Los vecinos quieren vecinos, vecinos, exactamente esa es la palabra, que trabajen por el bienestar de la comunidad, que sean comprometidos, pero por sobre todas las cosas me parece que se busca responsabilidad para con el trabajo, y sobre todo el respeto hacia el otro. Que eso es lo que tiene que volver, volver a respetarnos entre nosotros, sin agravios, sin insultos.

En el caso del distrito de Saavedra te aseguro que por lo menos en estas últimas elecciones PASO la gente de nuestro distrito le dijo que a la grieta que ya no va más y que es la hora de una nueva forma de hacer política y que esa nueva forma de hacer política sea aquella que realmente piense en los beneficios y en mejorar la calidad de vida de los vecinos y atender las necesidades de los vecinos y no solamente estar pensando continuamente en los intereses políticos partidarios.

Griselda Cledou y Matías Nebot - Todos por Saavedra tiene en la actualidad un bloque de dos concejales. Fue el vencedor de las PASO.

Sos docente y técnico en producción agropecuaria ¿Qué edad tenés? ¿ejercés, tenés alumnos?

Sí, tengo 34 años, soy docente, ahora en este momento no estoy... No me estoy desempeñando como docente, dejé las horas que tenía porque no me pareció ético ser precandidato a intendente y estar frente a curso. Soy docente de historia, por ende las materias que daban eran Política y Ciudadanía, o sea que me parecía poco ético estar frente a curso afrontando una campaña. Creo que todos los espacios deberían hacer lo mismo.

Y por el otro lado, soy técnico en producción agropecuaria, egresado de la escuela Ezequiel Martínez Estrada, de la localidad de Goyena, que es mi pueblo, el lugar en donde me crié, en donde siempre digo, recibí la mejor educación pública y de calidad. Mi familia también está vinculada al sector agropecuario, bueno, mi hermana empleada de comercio, y quien les habla vinculado y trabajando en beneficio de los vecinos del distrito de Saavedra.

Mi pregunta iba porque a veces en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, cuando son localidades muy chicas, hay un tema con la juventud, ¿no? Que se va desde temprana edad o no ve futuro, ¿eso lo observás vos? ¿qué proyectos tenés principalmente en cuanto al tema de economía y producción, desarrollo?

En cuanto a lo que tiene que ver con desarrollo sustentable y economía, tenemos tres pilares fundamentales. Por un lado, el mejoramiento de todos nuestros caminos rurales. Ustedes saben, somos un distrito netamente agropecuario.

Hoy, la principal demanda por parte de nuestros productores es el mal estado, por no decir pésimo, de los caminos rurales. Vamos a volver a poner en marcha la Comisión de la Vialidad que estuvo funcionando hace mucho tiempo.

Por el otro lado también vamos a buscar un Pleno Desarrollo del Sector Industrial Planificado de Pigüé, Saavedra y Espartillar, que son las tres localidades que lo tienen, con dos medidas, un par de medidas que son a corto y mediano plazo, que se pueden resolver si somos gestión a partir del 10 de diciembre. Tiene que ver con mantenimiento, pavimentación, forestación, y después otras a largo plazo que tiene que ver con el desarrollo de un sector industrial planificado que sea fotovoltaico, ya estamos trabajando en las gestiones, hemos viajado al Ente pertinente en la provincia de Buenos Aires, también en Nación.

Por el otro lado lo que tiene que ver con los jóvenes, como bien me preguntabas recién, un pleno desarrollo de la industria del conocimiento. Hemos tenido varias charlas con (el emprendedor tecnológico) Leonardo Valente, de la localidad de Bahía Blanca, para interiorizarnos en un tema que no muchas veces está muy desarrollado, pero la industria del conocimiento va en pleno desarrollo y bueno estamos trabajando con el Polo Industrial Tecnológico también de otros distritos para poder generar algún tipo de convenio y empezar a tener un pleno desarrollo de la industria del conocimiento, que es un beneficio ni más ni menos que para los jóvenes de nuestro distrito.

Nosotros hoy en Pigüé tenemos una escuela técnica muy bien equipada, con muy buena educación de calidad y me parece que esto también vendría a afrontar una salida laboral para nuestros pibes.

¿Tienen problemas de pueblos que estén a punto de desaparecer, de población o se mantiene la población?

No, a ver, sufrimos la crisis económica que sufre toda la República Argentina, sufrimos también todavía las consecuencias de los años noventa con la pérdida del transporte, y demás, trenes, todo lo que tiene que ver con los que fueron políticas de privatización.

Son pueblos que han quedado muy relegados, pero que todos tratamos de hacer lo posible para mantenerlos vivos y lo que sí te puedo asegurar es que tenemos pueblos con un compromiso ciudadano muy grande y que mantienen su identidad muy fuerte. Entonces esa fortaleza, esa identidad, ese compromiso de los vecinos hace que estos pueblos todavía sigan vivos y sigan caminando, también con el apoyo de quienes tenemos que apoyarlo.

Perfil

Matías Nebot es un docente “orgulloso” de sus alumnos ‍y Técnico en Producción Agropecuaria. Egresado de Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1, de la localidad de Goyena, lugar donde nació en 1989, partido de Saavedra.

Fue concejal electo en 2017, por la alianza 1País; fue precandidato a intendente en 2019, por el nuevo partido vecinalista Todos por Saavedra, y fue reelecto concejal en 2021, con dicho espacio.

Nunca había salido en primer lugar en una elección. En la elección PASO del 13 de agosto obtuvo el 36,3%, que representan 4.090 votos, según el escrutinio provisorio. Por detrás la suma de Juntos por el Cambio con 33,1% (3.729 votos), Unión por la Patria con 16,4% (1.856 votos) y La Libertad Avanza 13,1% (1.485 votos).