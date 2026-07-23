La Justicia de Lomas de Zamora condenó a Hugo Denari (27) a tres años y medio de prisión por el homicidio de Walter Teves (48), el vecino de Glew, partido de Almirante Brown, que murió tras permanecer 651 días internado luego de ser brutalmente golpeado cuando salió a defender a su hija, a quien los agresores hostigaban tras un conflicto que se había iniciado meses antes por una pelea de tránsito en Alejandro Korn.

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El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora lo encontró culpable del delito de homicidio preterintencional agravado por la participación de un menor, una calificación mucho más leve que la impulsada por la fiscal Viviana Giorgi, quien había solicitado 14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual agravado.

🚨 DISCUTIÓ CON SUS VECINOS EN GLEW, SE GOLPEÓ LA CABEZA Y ESTÁ EN COMA



📍Walter Teves, de 48 años, salía de un supermercado cuando se encontró con dos hombres con quienes habían discutido anteriormente. Se agarraron a las piñas y terminó en coma y en grave estado. #URGENTE pic.twitter.com/y2kfujyWYP — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) March 30, 2024

La resolución provocó una profunda decepción en la familia de la víctima. "Es nada", resumió María Duarte, esposa de Walter Teves, quien aseguró que decidieron no apelar la sentencia para no volver a atravesar el proceso judicial.

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"Terminamos siendo condenados nosotros porque perdimos un familiar querido. No estamos de acuerdo porque se llevó una vida y es un sufrimiento que no tiene fin", expresó la mujer.

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El conflicto que terminó en tragedia

Todo comenzó en septiembre de 2023, cuando Walter Teves mantuvo una discusión de tránsito con dos hermanos sobre la Ruta 210, en Alejandro Korn. Tiempo después descubrió que ambos vivían a pocas cuadras de su casa, en Glew, y, según denunció la familia, comenzaron a hostigar e intimidar a su hija.

El 23 de marzo de 2024, al volver a cruzarse con ellos frente a un comercio de Glew, Teves decidió enfrentarlos. Allí recibió una brutal golpiza: un golpe en el rostro lo hizo caer al suelo y luego fue pateado en distintas partes del cuerpo y en la cabeza. Las lesiones le provocaron un daño neurológico irreversible.

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Desde ese día permaneció internado en distintos hospitales y centros de rehabilitación durante 651 días, hasta que falleció el 3 de enero de 2026.

En la causa también está imputado el hermano menor de Hugo Denari, quien tenía 17 años al momento del ataque. Aunque actualmente es mayor de edad, será juzgado por un Tribunal de Menores, ya que la ley establece que corresponde aplicar el régimen vigente al momento en que ocurrió el hecho.

"Hubiese preferido que me devolvieran a mi marido"

Durante el juicio, María Duarte también cuestionó los testimonios presentados por la defensa de los acusados, a quienes acusó de intentar desacreditar tanto a ella como a su esposo.

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"Yo hubiese preferido toda la vida que por esos tres años y medio de condena me hubiesen dado a mi marido. Podría verlo crecer a los hijos y, en un futuro, conocer a sus nietos", expresó a Clarín entre lágrimas.

La mujer recordó que convivió con Walter durante más de 30 años y que los últimos dos transcurrieron entre hospitales y clínicas mientras él luchaba por sobrevivir a las graves lesiones sufridas durante la golpiza.

Walter Teves trabajaba desde hacía casi tres décadas en La Serenísima, luego Danone, era aficionado a las motos, la pesca y disfrutaba especialmente de los viajes familiares a Traslasierra, en Córdoba. Según su esposa, siempre fue "un excelente padre, esposo y compañero" y sostuvo que reaccionó aquel día únicamente para defender a su hija del hostigamiento que sufría.