Un jurado popular declaró culpable por unanimidad a Renzo Chidichimo por el femicidio de Rocío González, ocurrido en junio de 2023 en Saladillo. La joven, de 25 años, había denunciado previamente al acusado por acoso y hostigamiento, según informó el medio regional AlvearYa.

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El veredicto se conoció tras el juicio realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Plata. Por la calificación del hecho, Chidichimo enfrentará prisión perpetua, aunque la pena deberá ser establecida formalmente por la jueza técnica.

González y Chidichimo eran compañeros de trabajo en una empresa de alarmas de Saladillo. Durante el debate se reconstruyó que la joven había presentado al menos dos denuncias contra él y que se habían dispuesto medidas cautelares.

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El 1° de junio de 2023, Chidichimo ingresó fuera de su horario a la empresa ubicada sobre Ibáñez Frocham al 2800. Las cámaras de seguridad registraron cómo llegó hasta el sector donde estaba González y le disparó siete veces.

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La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Doctor Posadas, pero murió horas después. Durante el juicio se exhibieron las imágenes del ataque y declararon compañeros de trabajo que presenciaron la agresión.

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Tras el crimen, Chidichimo permaneció casi una semana prófugo. Finalmente fue encontrado escondido en un campo conocido como "La Vanguardia", sobre la Ruta Provincial 51, entre Saladillo y Las Flores.

El jurado lo declaró responsable de un homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de un arma de fuego.

Ahora resta que la jueza técnica establezca formalmente la pena. Por la calificación del hecho, Chidichimo enfrentará prisión perpetua por el femicidio de Rocío González.