Máximo Kirchner en un homenaje a los excombatientes: “Tenemos un presidente que admira a Margaret Thatcher”
El legislador participó de la inauguración de un mural en Ciudad de Buenos Aires. “Espero que este reconocimiento sea un pequeño bálsamo y reparo a tanta crueldad de una sociedad que había empujado al olvido a quienes habían ido a defender su territorio”, afirmó.
El diputado nacional Máximo Kirchner participó en el barrio porteño de La Paternal de la inauguración de un mural en homenaje a los excombatientes de la Guerra de Malvinas, en el marco de una serie de actividades impulsadas para recordar a quienes defendieron la soberanía argentina.
Durante el acto, Kirchner brindó un discurso en el que vinculó la causa Malvinas con el presente político y económico del país, y cuestionó al Gobierno nacional.
“En este tiempo donde tenemos un presidente que admira a quien fue una criminal de guerra, Margaret Thatcher, porque eso fue el hundimiento del crucero General Belgrano”, expresó el legislador, en referencia a uno de los episodios más trágicos del conflicto de 1982.
Además, criticó iniciativas oficiales como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares, al considerar que “oponerse a esas leyes es defender la soberanía también”, y advirtió sobre lo que definió como intentos de “entregar el país”.
En otro tramo de su discurso, Kirchner llamó a dejar de lado divisiones políticas y sostuvo que “el parteaguas no es un nombre ni un apellido, sino si se defiende la patria o si no se la defiende”.
El dirigente también reflexionó sobre el reconocimiento a los veteranos de guerra y el lugar que ocuparon en la sociedad tras el conflicto. “Espero que este reconocimiento sea un pequeño bálsamo y reparo a tanta crueldad de una sociedad que había empujado al olvido a quienes habían ido a defender su territorio”, afirmó.
En el cierre, expresó: “Lo irreversible es la defensa de la patria. Lo irreversible es el recuerdo de los compañeros y compañeras que dieron la vida. Lo irreversible es seguir levantando la voz cuando muchos se callan”.
La actividad se inscribió dentro de las distintas conmemoraciones por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, con eje en la memoria, el reconocimiento y la vigencia del reclamo de soberanía sobre las islas.
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