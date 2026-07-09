En un contexto de discusión interna dentro del peronismo bonaerense, el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, encabezará este jueves, Día de la Independencia, una charla abierta con vecinos y militantes en Carmen de Areco.

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La actividad se desarrollará en la Cámara de Comercio de la ciudad y contará con la participación del intendente Iván Villagrán, quien días atrás propuso públicamente a Máximo Kirchner como uno de los posibles candidatos presidenciales de Fuerza Patria.

El encuentro permitirá que los asistentes escuchen la visión del legislador sobre la situación económica, política y social del país, además de participar de un intercambio abierto con el dirigente.

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La actividad en Carmen de Areco se suma a otras presentaciones similares que Máximo Kirchner ya realizó en Santa Fe y Entre Ríos. En uno de esos encuentros, desarrollado en Paraná, cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y aseguró que "más temprano que tarde este plan económico no va a haber dejado ninguna casa ni ninguna familia sin visitar con las consecuencias que ya millones de argentinas y argentinos viven".

Además, sostuvo que "cuando uno escucha hablar del equilibrio fiscal como si fuera un mantra, una tabla de salvación, nosotros tenemos que hablar en la Argentina de justicia fiscal", al tiempo que reclamó que "los que más tienen, más pongan".

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Durante esas exposiciones también reivindicó las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, destacó la decisión de desvincular al país de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y volvió a cuestionar la condena judicial contra la expresidenta.

En ese marco, afirmó: "Son diez años ya desde que nuestro país entró en un tobogán y no encuentra el arenero. Es hora de ponerle fin a esta tristeza, a este no se puede. Hay que tener el coraje suficiente para salir todos juntos porque una persona sola con el apellido no va a poder".

Villagrán volvió a impulsar la candidatura de Máximo

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El intendente Iván Villagrán, que gobierna Carmen de Areco desde 2019, volvió a expresar su respaldo al líder de La Cámpora como una figura de proyección nacional.

En declaraciones a Uno Tres Cinco, el jefe comunal sostuvo que "Máximo Kirchner es un compañero que da sello de calidad de lo que pueda pasar en la Casa Rosada", y destacó que "la gente está muy agradecida con Máximo por Zona Fría y también por haberse opuesto al acuerdo con el FMI".

Además, consideró que el diputado "tiene que salir a caminar por los territorios, la gente lo tiene que tocar y abrazar", y resaltó su papel dentro del armado político del peronismo.

Para Villagrán, "todos los que conocen a Máximo entienden su rol de unificar, convocar y construir", y valoró especialmente su participación en la estrategia política que permitió evitar una interna del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.