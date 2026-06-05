El diputado nacional Máximo Kirchner fue visto llegando a la casa del emblemático músico en Parque Leloir, partido bonaerense de Ituzaingó.

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Las imágenes fueron difundidas por redes sociales y muestran al referente de Unión por la Patria descendiendo de un vehículo e intentando ingresar al domicilio mientras solicita paso entre las personas presentes. "¿Me dejás pasar por favor?", se lo escucha decir en el breve video que rápidamente se viralizó.

"¿Me dejas pasar por favor?"



Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari en Parque Leloir, Ituzaingó, tras la muerte del músico. pic.twitter.com/BUhPgsyJeP — Corta (@somoscorta) June 5, 2026

La relación entre Máximo Kirchner y el Indio Solari era conocida desde hace años. El líder de Los Redonditos mantenía una cercanía política y personal con la familia Kirchner y en distintas oportunidades expresó públicamente su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Además, el diputado compartió encuentros privados con el músico en la residencia de Parque Leloir.

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La muerte del cantante se conoció este viernes y provocó una ola de mensajes de despedida de artistas, dirigentes políticos y seguidores de todo el país. Solari tenía 77 años y desde hacía varios años padecía Parkinson, enfermedad que lo había alejado de los escenarios desde 2017.

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