La diputada provincial, Mayra Mendoza, volvió a expresar su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó a dirigentes del peronismo que, según planteó, no acompañan con firmeza el reclamo por la situación judicial de la ex presidenta.

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Durante una entrevista en el canal de streaming Gelatina, la dirigente de Unión por la Patria aseguró que le resulta difícil pensar en candidaturas mientras Cristina “esté presa” y advirtió que no se puede “normalizar” la búsqueda de nuevos liderazgos como reemplazo político.

“La verdad es que me cuesta pensar en candidaturas. Creo que no hay posibilidad de pensar en la representación de nuestro proyecto político si quien más votos tiene, si quien más competitiva es para frenar a Milei, a Macri y a todo esto junto, está presa”, afirmó Mendoza.

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En ese sentido, sostuvo que dentro del peronismo debería existir una posición unificada en defensa de la ex mandataria y remarcó que el reclamo de “Cristina libre” tiene una dimensión política y electoral.

"Es difícil pensar en candidaturas. A algunos les queda cómodo que Cristina esté presa. No pueden decir 'Cristina libre' y ni siquiera pueden tomar en cualquier acto militante un panfleto, una bandera, un algo que exprese la consigna". @mayrasmendoza en Demasiada Presión. pic.twitter.com/P1iTHd7XOd — Gelatina (@somosgelatina) May 28, 2026

“Cristina libre significa volver a tener una fuerza política competitiva”, señaló.

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Durante la entrevista, la jefa comunal fue consultada sobre si sus cuestionamientos apuntaban al gobernador bonaerense Axel Kicillof, aunque evitó mencionarlo directamente.

“No, no, no, estoy hablando de todos aquellos que parecen no comprender cuando pedimos Cristina libre”, respondió.

Asimismo, criticó a sectores del espacio que, según dijo, ni siquiera se animan a expresar públicamente esa consigna en actividades militantes.

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“Hay quienes no lo pueden decir y ni siquiera pueden tomar en cualquier acto militante un panfleto, una bandera o algo que exprese esa consigna”, lanzó.

Para Mendoza, el conjunto del peronismo debería manifestarse activamente en defensa de la ex presidenta para evitar condicionamientos políticos futuros.

“Todo el peronismo debería poder manifestarse por la libertad de Cristina para poder hacer lo que necesita nuestro país cuando volvamos a ser gobierno”, expresó.