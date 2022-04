En el Teatro Municipal de Quilmes se realizó la jornada denominada denominada “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” con la presencia de la intendenta, Mayra Mendoza y la senadora nacional, Juliana Di Tullio. Las dirigentes ponderaron el proyecto que impulsa el kirchnerismo para recuperar dinero no declarado en el exterior.

La jefa comunal señaló: "No vamos a permitir que el FMI cada tres meses en las revisiones nos venga a decir en qué gastamos. No estamos dispuestos a resignar ninguna conquista que hemos alcanzado resistiendo siendo gobierno entre 2003 y 2015. La deuda la tomó Macri, ya que Cristina dejó una Argentina desendeudada".

La senadora Di Tullio, expresó: "Después de haber escuchando a Cristina el 10 de diciembre del año pasado, cuando públicamente nos dijo 'hay que ir a buscar los dólares fugados de préstamos del Fondo Monetario Internacional'. Entonces, con cada dólar que se encuentre pagar la deuda que tomó Macri con el FMI y que no la pague el pueblo argentino. Cuando decidimos entre un grupo de senadores y senadoras votar que no (al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional), también decidimos presentar una batería de proyectos para acompañar al Ejecutivo y que no tenga que pagar el pueblo argentino la deuda fraudulenta y espuria que tomó Mauricio Macri con el FMI. Y entonces presentamos dos proyectos, la creación de un Fondo para pagarle al FMI con la guita que fugaron los que siempre se benefician con el endeudamiento de la Argentina. Hay casi un PBI en moneda extranjera en cuevas”.

La legisladora del Frente de Todos detalló que “casi 417 mil millones de dólares de pocos argentinos afuera. 417 mil millones de dólares es lo que producimos en bienes y servicios todos los argentinos y argentinas en un año. Un PBI en cuevas de ladrones, no en paraísos fiscales. En bancos extranjeros sin declarar y sin pagar impuestos.