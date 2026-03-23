Isabel Perón reapareció a 50 años del golpe de Estado: "Me alegro que extrañen los viejos tiempos"pic.twitter.com/mq8s8ouutb — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 23, 2026

La expresidenta María Estela Martínez de Perón, quien fue derrocada el 24 de marzo de 1976, permanece en España, donde vive desde 1981 alejada de la escena pública.

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En diálogo con Clarín, se dirigió a los argentinos en la previa del 24 de marzo, cuando se cumplirán 50 años del último golpe de Estado militar. "Los recuerdo con todo cariño. Me alegro mucho que extrañen los viejos tiempos", expresó.

Martínez de Perón asumió como mandataria el 1° de julio de 1974 luego del fallecimiento de su esposo, el presidente Juan Domingo Perón. Tras ser obligada a dejar la Casa Rosada en 1976, la destituida mandataria estuvo detenida hasta 1981: sus lugares de reclusión fueron la residencia neuquina de El Messidor, la base naval de Azul, y finalmente en la quinta 17 de Octubre, en el partido bonaerense de San Vicente.

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En tanto, el 5 de julio de 1981 el juez Pedro Narvaiz le concedió la libertad ya que se habían unificado las causas en su contra y había cumplido las dos terceras partes de la condena: había sido condenada por malversación de fondos y por cesión ilegal de un edificio público al PJ.

Volvió al país en contadas ocasiones y su figura es aún objeto de controversias, con un mandato marcado por una profunda inestabilidad caracterizado por la violencia política extrema, crisis económica y la influencia del oscuro funcionario, José López Rega. En mayo de 1984, tras el retorno a la democracia, participó en el diálogo político convocado por el presidente Raúl Alfonsín. Mientras que su última visita fue en marzo de 1994, invitada por el entonces presidente Carlos Saúl Menem.

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