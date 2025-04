La concejal del PRO en Esteban Echeverría, Paula Dobal, denunció que fue víctima de una persecución política por su tarea como referente docente en el distrito. Según relató, fue dada de baja de su cargo titular como preceptora de manera irregular, luego de presentar una denuncia por manipulación de horarios en perjuicio de una docente que acababa de ser madre.

“No quieren que yo muestre lo que pasa”, afirmó en diálogo con El Termómetro. La edil aseguró que la medida fue impulsada desde la dirección de Consejos Escolares de La Plata, luego de que el 4 de marzo presentara la denuncia. “El 5 me anuncian el cese y el 6 lo efectivizan. Son demasiadas cosas que no corresponden todas juntas”, señaló.

Dobal, que tiene 21 años de carrera docente y es titular desde 2009, apuntó directamente contra el gobierno provincial y el gremio Suteba. “Hoy Suteba está haciendo una defensa del gobierno de Kicillof, no de los docentes. El trabajo que ellos no están haciendo no quieren que lo haga nadie”, sostuvo.

Según dijo, la decisión no fue tomada por el Consejo Escolar local, sino desde instancias superiores. “El cargo docente, mediante legajo, debería manejarlo Contralor de La Plata. Y a mí me cesan desde la dirección de Consejos Escolares de La Plata”, afirmó.

La concejal también se refirió a las trabas que, según ella, le ponen para recorrer escuelas. “No me dejaron entrar a una sola escuela porque no quieren que yo hable con los docentes. Al gremio le molesta muchísimo que yo los escuche”, expresó, y fue más allá: “Todos sabemos que el Ministerio de Educación de la provincia lo maneja Baradel. O son muy inútiles o son muy hdp”, lanzó.

Sobre el camino a seguir, explicó que ya presentó una denuncia en sede de inspección y que está esperando respuestas. “Los procedimientos no se respetan. Si no tengo respuesta por la vía administrativa, voy a ir a la Justicia. No voy a renunciar a todo ni a dejar de defender a mis compañeros”, concluyó.