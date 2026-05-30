El periodista Gustavo Sylvestre estalló en sus redes sociales tras sufrir las consecuencias del pésimo estado de la Ruta Nacional N° 193, en cercanías a la localidad de Solís, partido de San Andrés de Giles.

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Según expuso el conductor, el deterioro de la calzada le provocó la rotura de dos ruedas de su vehículo, en la Ruta que hoy se encuentra bajo la órbita de la empresa estatal Corredores Viales S.A.

“La ruta está abandonada por el gobierno de Javier Milei, con pozo tras pozo y cráteres, y acabo de hacer mierda dos ruedas”, contó indignado en un video, y mencionó la existencia de un “cráter” en medio de la mencionada vía.

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Y añadió. "Uno tiene que adivinar, este es el resultado del abandono de las rutas nacionales por parte del gobierno. ¿Me repondrá ahora las dos ruedas Milei?".

Desde el Gobierno Nacional ya han reconocido el mal estado de la traza, debido a que en el pliego de privatización vigente se encuentra explícita la obligación de obra para mejorar el pavimento en el tramo comprendido entre Zárate y Solís.

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