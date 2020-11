Por Christian Thomsen Hall

En pos de ampliar y otorgar nuevos derechos, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad el proyecto de ley que "garantiza a los niños y niñas en situación de adoptabilidad y sin cuidados parentales, el acceso a una cobertura de salud integral", a través de la mutual IOMA. La media sanción fue alcanzada durante la última sesión llevada a cabo este jueves en la Cámara Baja. La propuesta de la diputada bonaerense del Frente de Todos, Susana González, contó con el visto bueno del gobierno provincial, ya que para lograr la cobertura se deben destinar nuevas partidas presupuestarias. Actualmente, unos 2.437 niños y niñas están en condiciones de ser adoptados u adoptadas. De este total, 794 se encuentran en distintas instituciones y 1.643 están en distintos en ámbitos familiares.

En diálogo con LaNoticia1.com, Susana González expresó: "Tengo sensaciones encontradas. Por un lado estoy feliz porque logramos obtener la media sanción de este expediente pero por otro me siento contrariada porque hace dos años que lo presentamos en la Legislatura y el Gobierno anterior nunca lo quiso tratar. Cuando nosotros asumimos este año y empezó el período ordinario, a los 14 días se declaró la pandemia y hubo que empezar a reforzar un sistema de salud que estaba colapsado y quebrado en la provincia de Buenos Aires, con un presupuesto prorrogado donde la mayor cantidad de erogación de las arcas provinciales tuvo que ir a atender la pandemia y el sistema estructural de pobreza que quedó en el territorio bonaerense. Por todas estas situaciones, pensé que el proyecto se iba a caer".

Tras la media sanción en Diputados, desde el oficialismo esperan que el Senado apruebe la iniciativa. "Ojalá a partir de la semana que viene, todos los niños que estén bajo la tutela del Estado con medidas de abrigo y en estado de adoptabilidad puedan gozar de una obra social que atienda sus problemas de salud que muchas veces son complicados". En ese contexto, la legisladora por la Tercera Sección electoral recordó que "si bien el sistema de salud pública da la posibilidad a todos de poder atenderse, la realidad es que hoy está resentido por la pandemia y no tiene la cantidad de profesionales que las patologías de estos niños y niñas, que en general vienen de un abandono o abuso familiar, necesitan". "Con esta ley van a poder acceder a un psicólogo, a un ginecólogo o a cualquier otro profesional que necesiten", celebró.

Sober el avance de su proyexto, González subrayó: "Debo agradecer a mi presidente de bloque, Facundo Tignanelli, al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, y al gobernador Axel Kicillof, porque este proyecto fue posible gracias a ellos que no me bajaron el pulgar, porque entienden que generar derechos es la obligación de un gobierno peronista. Pero generar derechos para niños y niñas directamente es una instancia moral de nuestra doctrina justicialista y de nuestra justicia social". "Estos niños son los más vulnerables porque no tienen a su mamá o su papá que los puedan cobijar o contener, pero a partir de ahora van a tener al Estado. Y con esta ley queda demostrado que el Estado está presente más que nunca", concluyó la diputada peronista oriunda de Ensenada.

Cabe remarcar que la mayoría de los niños en situación de adopción no son bebés, tienen hermanos, y muchas veces enfermedades o discapacidades. Esto no se condice en absoluto con las expectativas de las familias e individuos que se inscriben como adoptantes: Según afirma la directora del Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, Claudia Portillo, en la Provincia "hay alrededor de 1.700 familias postulantes para adoptar y el año pasado se otorgaron más de seiscientos guardas con fines adoptivos, pero más del 90% de los postulantes se ofrece para adoptar niños muy pequeños, de 0 a 2 años, y sanos". Y añadió: "En este desfasaje se pone de relieve que los adultos están más preocupados por conseguir el hijo que desean que por encontrar una familia para aquellas personas a las que les falta".