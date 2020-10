Guillermo Pacagnini, secretario general de CICOP, declaró: “No hay salud pública si los que estamos en la primera línea tenemos los salarios por debajo de la línea de pobreza, nos niegan las licencias, no se respeta la carrera profesional y los que recién ingresan no pueden cobrar su sueldo. Somos esenciales para exponernos al riesgo, pero no para gozar de nuestros derechos”

Pacagnini finalizó “Reclamaremos en caravana frente al ministerio de economía para que pongan el presupuesto, frente al ministerio de salud para que reconozcan nuestros derechos y culminamos en la gobernación para que la salud sea una prioridad por sobre las ganancias de los mismos de siempre, los dueños de la provincia”.