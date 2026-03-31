Los médicos y trabajadores de la salud del Hospital Municipal “Dr. Miguel L. Capredoni”, ubicado en Bolívar, comenzaron una medida de fuerza que afecta la atención en consultorios externos, en medio de un reclamo por salarios atrasados que, según denuncian, se arrastra desde hace varios meses.

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El conflicto es encabezado por el gremio CICOP, que nuclea a los profesionales del sector público bonaerense. La protesta incluyó una concentración en la puerta del hospital, con pancartas y entrega de folletos informativos a los vecinos.

Según explicaron desde el gremio, el reclamo no es por un aumento salarial, sino por una deuda acumulada. Aseguran que los trabajadores están cobrando con un retraso de seis actualizaciones salariales y que, de no haber una solución, en abril el atraso llegará a siete meses.

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“Estamos visibilizando una problemática que venimos arrastrando hace seis o siete meses, con salarios congelados”, señaló la secretaria general del gremio, Paola Pérez, según informó el medio local diariolamañana.com.ar.

La medida de fuerza implica la suspensión de los consultorios externos, tanto en el hospital como en los centros de atención primaria del distrito, incluyendo localidades como Urdampilleta y Pirovano.

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Sin embargo, el gremio aclaró que se mantienen garantizados los servicios esenciales como guardias y emergencias; atención a pacientes internados; servicios críticos y cirugías programadas.

Desde el sector advierten que el problema salarial ya está impactando en el funcionamiento del sistema de salud. Según describen, hay falta de profesionales, migración hacia otros trabajos mejor pagos y una sobrecarga laboral para quienes permanecen en el hospital.

“Hay personal que se está yendo porque el salario no alcanza, y eso genera más trabajo para los que quedan”, explicó Pérez, quien también mencionó situaciones de pluriempleo entre los trabajadores.

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En medio del conflicto, el intendente se comunicó con los representantes gremiales y convocó a una reunión para intentar acercar posiciones. No obstante, desde CICOP advirtieron que la medida de fuerza continuará hasta recibir una propuesta concreta.

“No vamos a suspender nada hasta tener una solución real. No podemos aceptar ofertas parciales cuando la deuda es importante”, remarcaron.