Este miércoles los trenes que circulan por el área metropolitana de Buenos Aires circularán a 30 kilómetros por hora por una medida de fuerza del gremio La Fraternidad.

Las formaciones circularán a baja velocidad, lo que provocará demoras y alteraciones en los horarios habituales de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur.

Este tipo de medida ya había sido implementada el año pasado y fue mantenida durante buena parte de la jornada.

El gremio que nuclea a los maquinistas resolvió implementar la protesta como consecuencia de "la falta de una propuesta superadora en paritarias, el deficiente servicio de la ART, considerado deplorable e insuficiente, los bajos ingresos en distintas líneas a causa de acuerdos inconsultos, las diagramaciones e itinerarios, calificados como un desastre y sin

apertura a sugerencias".

La medida obligará a los usuarios a prever mayores tiempos de viaje e impactará directamente en los servicios diarios que utilizan miles de pasajeros.

