La intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, explicó como sucedió la toma y señalo que vino gente de otros partidos. La jefa comunal se mostró de acuerdo con el fallo judicial que determinó el desalojo para el primero de octubre y se mostró optimista de cara a una solución.

“Esta situación se dio porque fue mucha gente de golpe que vino a tomar el predio. Primero hubo alrededor de 200, y al otro día eran 400. Imposible de desalojar para la policía que tenemos. Siguió viniendo gente que no vive en el partido, vienen de Almirante Brown, Florencio Varela, Lomas de Zamora y La Matanza. La gran mayoría de las personas no dieron su domicilio, por lo que suponemos que es gente de afuera. Los terrenos no son fiscales, ni del Estado nacional, provincial o local. Tienen propietarios”, explicó Blanca Cantero a Télam.

El desalojo fue postergado y la justicia determinó que sea el 1 de octubre. “Estoy de acuerdo. Hay que devolverle la tierra a sus verdaderos dueños, así lo determina la ley”, expresó la intendenta.

“El Gobierno provincial le pidió al juez de la causa (Martín Rizzo) que suspenda por unos días el desalojo con la única intención de poder trabajar con esa gente. La idea no es la violencia, sino que cada uno de ellos se vaya en paz y con perspectivas de futuro”, enfatizó la jefa comunal.

Blanca Cantero consideró que esta toma tiene “características muy especiales” y puso en duda que algunos casos sean por cuestiones de necesidad. “Hay muchos que toman esto como un negocio inmobiliario y eso no lo podemos permitir. No pienso cambiar por más que me digan que soy mala, dura o no tengo sensibilidad. Sé y conozco el pueblo de Presidente Perón. Milito acá desde que tengo 20 años”.