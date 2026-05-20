El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires difundió las estadísticas oficiales de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) correspondientes a 2025, en el marco de las políticas de transparencia institucional y acceso a la información. Los datos muestran una baja general de las causas penales iniciadas en la provincia, aunque algunos delitos registraron aumentos.

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Según el informe publicado en el sitio oficial del organismo, durante 2025 se iniciaron 1.035.350 investigaciones penales en territorio bonaerense. De ese total, 1.012.857 correspondieron al Fuero Criminal y Correccional y 22.493 al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En comparación con 2024, las causas bajaron un 6,4% en el fuero de adultos y un 0,9% en el juvenil.

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Entre los departamentos judiciales con más causas iniciadas aparecen Lomas de Zamora, San Martín y Quilmes, que juntos concentran casi un tercio del total provincial.

Uno de los datos más relevantes es la caída de los delitos contra la propiedad. Durante 2025 se registraron 379.980 causas, un 12,3% menos que el año anterior. Bajaron especialmente los robos, los hurtos y el robo agravado con armas.

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El informe destaca que el hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública cayó un 21%, mientras que los robos descendieron un 16,1% y los hurtos un 14,4%.

Sin embargo, no todos los indicadores mostraron mejoras. Las causas por delitos contra la libertad aumentaron un 2,9%, impulsadas principalmente por el crecimiento de las amenazas, que subieron un 3,3%.

También crecieron las investigaciones por lesiones culposas, con una suba del 11,9%.

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En materia de homicidios, el Ministerio Público informó que hubo 1.724 IPP por homicidios dolosos. Aunque los homicidios consumados bajaron un 6%, aumentaron los homicidios en grado de tentativa, con una suba del 6,5%.

Otro punto que aparece en el informe es el crecimiento de delitos vinculados al grooming y a la producción y comercialización de material sexual que involucra menores de edad. Ese incremento impactó en la categoría “otros delitos contra la integridad sexual”.

En el fuero juvenil, las estadísticas muestran una situación dispar. Si bien el total de causas bajó levemente, aumentaron los homicidios dolosos cometidos por menores: los consumados crecieron un 12,9% y los tentados un 25,2%.

También subieron las amenazas y los delitos contra las personas, mientras que los robos y hurtos cometidos por menores registraron fuertes caídas.

Las estadísticas completas pueden consultarse en el sitio oficial del Ministerio Público bonaerense: Estadísticas IPP 2025