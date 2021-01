El Ministro de Transporte, Mario Meoni, adelantó que se reactivará al aeródromo de Junìn y sostuvo al respecto que se está avanzando "con el proyecto de obra para la ejecución de un nuevo aeródromo provincial que ya no va a ser un aeródromo, en realidad va a ser un aeropuerto". Cabe recordar que en la actual gestión se cerró El Palomar al no ser autorizado y no ser viable según las autoridades.

Fue en el marco de la firma de los convenios para la finalización de las obras para poner en funcionamiento la nueva Terminal de Ómnibus de Junín donde Meoni detalló que el aeropuerto va a tener una pista y torre de control nuevos, una zona de recepción de pasajeros acorde "a lo que debe ser un aeropuerto con zonas comerciales" y señaló que es una obra "muy importante en su magnitud".

"Va a poner también a Junín como centro esencial en el país, no solamente en el norte de la provincia de Buenos Aires, porque va tener uno de los aeropuertos más modernos de la Argentina y eso también nos permitirá ser una oferta diferente como ciudad para las inversiones, para las empresas y la producción regional", aseguró.

Ubicado a 5 km al norte del centro de Junín, en la actualidad el aeródromo municipal no está operativo, según estadísticas del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que marcan los últimos movimientos en 2015, aunque presentaba bastante deterioro desde antes.

Por otra parte, en cuanto a la obra de la terminal se trata de un convenio para su finalización, ya que fue iniciada en 2013, y que se encontraba postergada. Tendrán una inversión de $119.5 M y contempla la instalación de tableros eléctricos, una red de sistema de datos, un circuito televisivo, seguridad, señalización, detección y prevención de incendios. Además, un grupo electrógeno más potente y un sistema de aire acondicionado central.