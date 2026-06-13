La Municipalidad de Escobar y Mercado Libre lanzaron una convocatoria laboral para cubrir los primeros puestos de trabajo vinculados al nuevo centro logístico que la compañía desarrolla en el distrito.

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La iniciativa está dirigida a vecinos y vecinas de Escobar, quienes podrán postularse a través del Portal de Empleo municipal, donde se publican las búsquedas laborales junto con los requisitos y condiciones para cada puesto.

En esta primera etapa, la empresa busca cubrir cargos de Representante de Envíos, responsables de la recepción, clasificación y preparación de productos, y también puestos de Team Leader o líderes de equipo, entre otros perfiles relacionados con la actividad logística.

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Además, las vacantes para Supervisor de Operaciones y Líder de Operaciones pueden consultarse a través de LinkedIn y del portal de carreras de Mercado Libre Careers.

La convocatoria forma parte de un proceso de incorporación gradual de personal que acompañará las distintas etapas de puesta en marcha del predio. En paralelo, el Municipio impulsará distintas instancias de capacitación y formación laboral orientadas al sector logístico, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los participantes y ampliar sus oportunidades de inserción en la industria.

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Desde la comuna aclararon que las capacitaciones otorgarán certificaciones y conocimientos específicos, aunque no implicarán una garantía de contratación en Mercado Libre ni en otras empresas.

Actualmente, la construcción del nuevo centro logístico presenta un 40% de avance de obra. El proyecto continuará desarrollándose hasta 2027, cuando alcance los 100.000 metros cuadrados cubiertos y se convierta en el centro logístico más grande de la Argentina operado por la compañía.