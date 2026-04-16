"Esta infraestructura clave es parte del Plan Integral de la Cuenca del Río Luján y va a beneficiar a 70 mil vecinos, ampliando la capacidad de tratamiento y la cobertura”, dijo Gabriel Katopodis en el marco de la recorrida.

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Y añadió: “Un Estado provincial que planifica el desarrollo, cuida el ambiente y mejora la vida de la gente”.

La obra se realiza en el marco de la etapa I del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján y contempla la ampliación de la planta depuradora, la cual se encuentra sobrepasada en su capacidad, mediante la construcción de nuevas estructuras y la optimización de algunas existentes. Actualmente se encuentran ejecutando la armadura de los tabiques de la cámara de contacto y de la columna central del sedimentador, se informó oficialmente.

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Las intervenciones permitirán alcanzar el 95% de cobertura de desagües cloacales para los próximos 20 años en la ciudad. Además, buscan garantizar el acceso de gran parte de la población a un servicio de calidad de cloacas.

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