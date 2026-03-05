En Merlo, una mujer advirtió en plena calle la presencia de una bolsa en la que se movía algo y, al acercarse, descubrió que había un bebé.

La criatura era un recién nacido aún con el cordón umbilical y con restos de placenta y sangre producto del parto.

El hallazgo se produjo este miércoles (4 de marzo), cerca del mediodía en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, en el barrio Rivadavia. En la bolsa en la que fue dejado sólo había mantas entre las que estaba envuelto.

El bebé fue de inmediato trasladado al Sanatorio “San Juan” para recibir atención médica.

Por otro lado, a través de imágenes captadas por cámaras de la zona, se observó a una mujer cuando llevaba la bolsa al sector con residuos. Por estas horas los investigadores trabajan para esclarecer quién fue la joven que dejó al niño.

