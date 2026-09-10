El concejal platense del PRO Nicolás Morzone volvió a impulsar su propuesta para rebautizar la Plaza Juan Domingo Perón, ubicada en 25 y 60, y reemplazar su nombre por el de Lionel Messi, según publicó el medio local La Plata 1.

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El edil fue hasta el lugar, se fotografió frente al busto de Perón con la camiseta de la Selección Argentina y planteó en sus redes: “¿Messi o Perón?”.

“Presenté una ordenanza para que nuestro capitán esté inmortalizado en La Plata para siempre”, sostuvo Morzone, quien preside el bloque del PRO en el Concejo Deliberante.

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La iniciativa propone hacer una excepción a la normativa municipal que restringe la posibilidad de imponer a espacios públicos los nombres de personas que se encuentran con vida. El concejal fundamentó su proyecto en la trascendencia de Messi y su trayectoria como referente del deporte argentino.

La propuesta también tiene un particular trasfondo político: la plaza fue bautizada oficialmente como “Presidente Juan Domingo Perón” en 1995, aunque hasta entonces era conocida como Plaza Coronel Federico Brandsen.

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Además, el busto de Perón que se encuentra actualmente en el lugar fue instalado en 2019 durante la gestión del intendente Julio Garro, también del PRO. El homenaje había quedado pendiente durante décadas.

Ahora, un dirigente del mismo espacio político busca avanzar con un nuevo cambio para la plaza. El proyecto deberá pasar por las comisiones del Concejo Deliberante antes de llegar al recinto para su eventual votación.