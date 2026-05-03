Lionel Messi y toda su familia, invitado por una razón comercial, asistió al Gran Premio de Miami de Fórmula 1. El capitán de la selección argentina pasó por los boxes de Mercedes y Audi, las dos marcas alemanas llevan indumentaria de la marca de tres tiras. a Messi también se lo sentado en el W17 de Kimi Antonelli, el auto del líder de la Fórmula 1.

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messi diciendo que tenía ganas de saludar a franco AGUANTE ARGENTINA pic.twitter.com/9yR7FUbmBX — luz 🕊 (@swiftndaya) May 3, 2026

Por supuesto, no podía faltar la visita a Franco Colapinto. Después de conocer el auto de Antonelli desde adentro, Messi se fue al box de Alpine para saludar al piloto argentino.

Se sacó fotos con toda la familia, Franco y Maia Reficco, su novia. “Estoy disfrutando con la familia y viviendo esta experiencia por primera vez y quería saludar a Franco también”, le dijo el capitán de la selección de la Argentina a ESPN.

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Messi y Colapinto ya se habían reunido el miércoles en el campo de entrenamiento de Inter Miami.

Cuando se terminó el encuentro de Messi y Colapinto, el 10 se fue a la zona del VIP, pero antes firmó autógrafos a integrantes del equipo Alpine. De a poco, el paddock fue retomando su movimiento normal. Es que, claro, se venía la cuarta fecha de Fórmula 1. La sola presencia de Leo trastocó todo, lógicamente.

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